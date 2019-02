Provincie levert vergunning af voor uitbreiding Retailpark N60, maar Oudenaards stadsbestuur tekent meteen weer beroep aan “Studie bewijst wat ik al zo lang beweer: ons retailpark bedreigt het winkelcentrum in de stadskern niet, maar vult het aan”, zegt initiatiefnemer Philippe Branteghem Ronny De Coster

10 februari 2019

16u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de uitbreiding van het Retailpark N60 in Oudenaarde. Maar het stadsbestuur van Oudenaarde heeft daartegen meteen bezwaar aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “De stad blijft ons discrimineren op een onwettige basis”, reageert Philippe Branteghem, die intussen zwaait met de resultaten van een bevolkingsenquête. “Dit onafhankelijk onderzoek bewijst dat ons winkelcentrum de Oudenaardse stadskern niet bedreigt, maar aanvult en dat de bevolking voor de uitbreiding is. Alleen de politiek hebben we tegen”, zegt Branteghem.

Dat Philippe Branteghem en Bart Van den Bossche van de nv Abli het in Oudenaarde niet onder de markt hebben, is wel het minste wat je kan zeggen. Hun plan om het 14.000 vierkante meter grote Retailpark N60 langs de gewestweg in Eine uit te breiden met nog eens 6.000 vierkante meter winkelruimte over twee verdiepingen, blijft op een njet stuiten van de stad. Niet alleen de rooms-blauwe meerderheid, maar ook de oppositiepartijen Groen, sp.a en N-VA willen de bijkomende winkels niet.

Groen licht bij de provincie

Opmerkelijk: Branteghem en Van den Bossche krijgen wel telkens hun gelijk bij de provincie: daar was het ook dat ze vijf jaar geleden de vergunning kregen voor de gebouwen die er nu staan (en waar de stad ook tegen was) en tot twee keer toe zette de provincie ook al het licht op groen voor de omstreden uitbreiding. Recent gebeurde dat opnieuw: de provincie ziet geen graten in bijkomende winkels en parkeerruimte. Toch rukken de graafmachines in Eine nog niet op: de stad is meteen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken om tegen de recente beslissing van de provincie beroep aan te tekenen.

“Verordening is onwettig”

“De stad houdt ons tegen op een onwettige basis: Oudenaarde heeft een stedelijke verordening gestemd om zelf te kunnen beslissen om onze uitbreiding te beletten. Maar die verordening is onwettig: het Europees Hof van Justitie heeft onlangs gezegd dat elke verordening, elk afwegingskader waartegenover een vergunning moet worden beoordeeld, moet worden voorafgegaan door een milieueffectenrapport. Dat is in Oudenaarde niet gebeurd”, legt Branteghem uit.

Discriminatie

“Het is ook onbegrijpelijk waarom het stadsbestuur ons blijft discrimineren. Onlangs leverde het een vergunning af voor een keukenbouwer die zich langs de N60 vestigt. Dat mag wel, dan? In tegenstelling tot wat de stad blijft beweren, vormen wij geen bedreiging voor het handelsleven in de binnenstad. Ik heb dat altijd gezegd en heb daar nu ook de bewijzen van”, zegt Branteghem.

77,70% is vóór uitbreiding

Hij zette het Kortrijkse marketingbureau Wisely aan het werk. 1.067 mensen, van wie twee derden uit Oudenaarde, zijn ondervraagd. “77,70% staat positief tot zeer positief tegen de uitbreiding. 11,53% heeft geen mening en 5,50% is tegen ons plan. De conclusie is dus zeker, dat het overgrote deel van het kooppubliek wél wil dat er meer winkels komen”, analyseert Branteghem de cijfers. “Het onderzoek bewijst dat wij geen bedreiging vormen voor het handelsleven in de binnenstad: 53,89% van de mensen die het bureau ondervraagd heeft, geeft aan dat ze door de uitbreiding niet minder zouden kopen in de binnenstad. Ik ben niet verrast, want dit bevestigt wat ik altijd al heb beweerd: wij vullen de binnenstad aan. Onder meer Carrefour en Albert Heijn, C&A en H&M willen bij ons winkelruimte huren. Maar in een pand in de stad zijn die niet geïnteresseerd. Het stadsbestuur wil dat maar niet begrijpen en blijft ons tegenwerken. De bevolking is pro, maar de politici zijn tegen. Dat heeft ons al veel geld en tijd gekost. Onze schadeclaim tegen de stad tikt intussen verder aan. We wachten het arrest van de Raad van State af, maar ik geloof dat het Oudenaardse stadsbestuur niet veel meer in handen heeft om ons nog tegen te houden”, maakt Branteghem zich sterk.