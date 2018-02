Prosper De Maeght-wandeling 02 februari 2018

Wandelclub Hanske De Krijger is aan de 29e editie toe van de Prosper De Maeght-wandeling. Start en aankomst bevindt zich op zondag 4 februari aan de KBO-school in de Nestor de Tièrestraat 102. Er is keuze tussen afstanden van vier, zeven, twaalf, achttien en 25 kilometer. Men kan starten van 8 tot 15 uur en voor de grote afstanden zijn rustposten voorzien in de KBO-scholen in Nederename en Welden. Deelnemen kost 1,10 euro voor clubleden en anderhalve euro voor niet-leden. Kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis mee. Men doet ondermeer de Oude Scheldearm, Oasevijver, Bos 't Ename, Reytmeersen en de archeologische site te Ename aan. Bij terugkeer is er een passage langs het standbeeld van Prosper De Maeght, dat in het centrum van Eine staat, hij die de stichter is geweest van de koddige fietel die elk jaar op de vierde zondag van september door de straten van Eine trekt. (MAN)