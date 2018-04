Pop-upcafé 't Wiel af krijgt 200 bezoekers 04 april 2018

Na het succes van 3 november om met een pop-upcafé uit te pakken in het Cultuurheemkwam er een herhaling nu het wielerseizoen op volle toeren draait. Ter gelegenheid van de E3-prijs die daar voorbijwam, werd het oud-gemeentehuis door het feestcomité omgedoopt tot een pop-upcafé 't Wiel af. Men kon er zelfs op groot scherm de finale van de E3-prijs volgen bij een lekker drankje in een heus wielerdecor. En het in wieleroutfit uitgedoste feestcomité had de handen vol om de ...200 sympatisanten, die in de loop van de namiddag en avond opdaagden, op hun wenken te bedienen.











(MAN)