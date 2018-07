Pootjebaden op verlaten fabriekssite 04 juli 2018



Waar? De verlaten site Santens aan de Galgestraat in Oudenaarde.





Wanneer? Elke dag vanaf 13 uur en dit nog tot begin september.





Waarom naar hier komen? Het terrein is bijna duizend vierkante meter groot, waardoor er ruimte zat is om van de buitenlucht te genieten. Groot voordeel is dat bezoekers de parking van de oude fabriek kunnen gebruiken. Die biedt plaats aan wel driehonderd auto's. Om het strandgevoel te creëren, werd er een zwembad gegraven. Het is maar een halve meter diep, maar geeft je de gelegenheid om met de voeten in het water te zitten. De tonnen aangevoerd zand zorgen voor een echte strandsfeer. Strandstoelen horen er uiteraard ook bij. En omdat we ook in de zomer niet altijd van goed weer zijn verzekerd, is er ook een overdekt gedeelte. Verder staat er ook een foodtruck op het terrein.





Inkom? Gratis





Prijs van een cocktail: 8 euro





(TVR)