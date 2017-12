Politiekantoor sluit 's nachts voortaan de deuren 02u31 0

Het politiekantoor op het Minderbroedersplein in Oudenaarde sluit vanaf 1 januari 's nachts de deuren. "Er kwam te weinig volk over de vloer en we willen het personeel efficiënter inzetten", motiveert zonechef Joost Duhamel de aanpassing.





Reeds jaar en dag was het politiekantoor in Oudenaarde 24 uur op 24 open voor het publiek. "Uit een recente analyse bleek dat er 's nachts te weinig personen over de vloer kwamen om het onthaal verder te bemannen", vertelt korpschef Joost Duhamel. "Om de personeelsleden zo efficiënt mogelijk in te zetten, werd er voor gekozen om de openingsuren aan te passen. Zo zal het onthaal voor het publiek enkel nog toegankelijk zijn tussen 6 en 21 uur. De nieuwe openingsuren bieden de bevolking de mogelijkheid om voor of na de werkuren langs te komen bij de politie voor een aangifte of melding." Ook al sluit het onthaal de deuren 's nachts, toch blijft de politie beschikbaar voor dringende tussenkomsten via het noodnummer 101 of 112. "Wie zich tijdens de sluitingsuren persoonlijk aanbiedt aan ons politiekantoor en een dringende politietussenkomst wenst, kan zich in contact stellen met het noodnummer 101 via de muurtelefoon. Die hangt aan de muur naast de inkomdeur", geeft Duhamel nog mee. Voor minder dringende zaken zoals een gestolen identiteitskaart of een verloren portefeuille wordt de bevolking gevraagd de aangifte of melding te doen tijdens de openingsuren. (TVR)