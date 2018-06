Politie zoekt muntjesdieven die wassalon beroofden Katleen Vastiau

18 juni 2018

17u41

Bron: Federale politie 0 Oudenaarde De federale politie is op zoek naar twee mannen die in januari de muntjes in de wisselautomaat van een wassalon in Oudenaarde hebben gestolen. Ze manipuleerden het toestel zodat alle muntjes eruit werden geworpen. De politie vermoedt dat ze dit eerder hebben gedaan aangezien ze vrij professioneel te werk gingen.

Op dinsdag 23 januari omstreeks 15.44 uur kwamen twee mannen het wassalon binnen gelegen in de Galgestraat in Oudenaarde. Ze gingen naar de wisselautomaat en plaatsten iets in of tegen het toestel waardoor het werd verstoord en alle muntstukken uit de machine werden geworpen.

De daders gingen zeer gericht te werk en waren vermoedelijk niet aan hun proefstuk toe. De mannen werden door de bewakingscamera's gefilmd en worden gezocht door de politie.

Eerste dader

De eerste dader is tussen de twintig en dertig jaar oud, is blank en heeft een stoppelbaard. Hij droeg een zwarte pet met achteraan een opschrift in boogvorm en vooraan rode blokletters.

Hij droeg een beige broek, een lange blauwe donsjas met kap en een zwart/wit logo op de linkermouw, witte schoenen met zwarte veters en een zwart accent achteraan. Hij had een wit/zwarte tas bij met blauw opschrift “Hoogvliet”. Dit is een Nederlandse winkelketen.

Tweede dader

De tweede dader is eveneens tussen de twintig en dertig jaar oud en is mager. Hij heeft een getaande huidskleur en donker haar. Hij heeft een donkere stoppelbaard en een snor. De man droeg een donkerblauwe pet met vooraan links een logo, een blauwe lange donsjas met op de linkermouw een bruin/wit logo, een jeansbroek en bruine sportschoenen met witte zool en een wit/zwarte sjaal.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail.