Politie waarschuwt voor oplichting van zogenaamde firma Be-Clean

17 januari 2019

De politie Vlaamse Ardennen waarschuwt voor een melding van een nieuwe vorm van oplichting per mail en telefoon.

Slachtoffers ontvangen een mail van de firma Be-Clean. Enkele ogenblikken later worden ze opgebeld.

Het telefoongesprek is zeer intimiderend: de ‘firma’ dreigt het slachtoffer af en eist dat ze een bepaalde som betaalt voor een bepaald uur.

Nazicht in de politiedatabanken leert de politie dat het Duits rekeningnummer al in verschillende dossiers gekend is en dat het gaat om oplichting.

De politie raad aan om bij ontvangst van dergelijke mail die onmiddellijk te verwijderen uit de mailbox, je telefonisch niet te laten intimideren en de gevraagde som niet te betalen.

Je meldt de oplichting best ook aan de politie.