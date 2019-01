Politie vraagt uit te kijken naar gevluchte dief na inbraak in huis aan Stuivegemstraat in Edelare Ronny De Coster

11 januari 2019

20u40 0 Oudenaarde De politie roept via de buurtinformatienetwerken van Oudenaarde en buurgemeenten op om uit te kijken naar een gevluchte inbreker.

De verdachte wordt opgespoord naar aanleiding van een inbraak met diefstal die rond kwart over acht deze avond gepleegd is in een huis aan de Stuivegemstraat, een zijweg van de Edelareberg in Edelare.

De gezochte verdachte is een man van naar schatting 1,80 meter groot. Hij zou een trui met kap dragen.

Wie de verdachte opmerkt, wordt verzocht contact op de nemen met de politie in Oudenaarde op het telefoonnummer 055/33.88.88 of het algemeen nummer 101 van de politie.