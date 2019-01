Politie vraagt alertheid na inbraak donderdagvoormiddag in woning aan Hoogstraat in Oudenaarde Ronny De Coster

17 januari 2019

13u38 0 Oudenaarde Er is donderdagvoormiddag een inbraak gepleegd in een woning in de Hoogstraat in Oudenaarde.

De bewoonster was rond negen uur uit haar woning vertrokken voor een boodschap. Toen ze een uur later terugkeerde, bleek dat er een inbraak was gepleegd.

Het is niet bekend of er iets gestolen is. De politie Vlaamse Ardennen heeft via de buurtinformatienetwerken opgeroepen om alert te zijn voor eventueel verdachte personen en abnormale situaties te melden op het algemeen hulpnummer 101.