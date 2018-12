Politie trekt twee rijbewijzen in tijdens alcoholcontrole Ronny De Coster

03 december 2018

13u55 5 Oudenaarde In het kader van de actie Verkeersveilige Nacht, de start van de BOB-campagne, heeft de politie Vlaamse Ardennen afgelopen weekend op drie plaatsen alcoholcontroles uitgevoerd.

In Oudenaarde, Zingem en Kruishoutem moesten in totaal 194 bestuurders een ademtest afleggen. Het overgrote deel (97,4%) van de gecontroleerde automobilisten blies negatief.

Twee chauffeurs hadden evenwel zo diep in het glas gekeken, dat de politie meteen hun rijbewijs inhield.

Verder betrapten de agenten nog een chauffeur die reed zonder verzekering. Ook iemand die met een voorlopig rijbewijs reed, ging op de bon, omdat die ook passagiers mee had. Dat is voor een leerling-chauffeur in het weekend niet toegelaten.

Iemand die zijn rijbewijs niet bij had en een chauffeur die het verzekeringsdocument niet kon tonen, kwamen weg met een waarschuwing.