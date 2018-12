Politie roept via buurtinformatienetwerken op om uit te kijken naar gevluchte inbreker in Oudenaarde Ronny De Coster

30 december 2018

23u07 0 Oudenaarde De politie Vlaamse Ardennen activeert de buurtinformatienetwerken naar aanleiding van een poging tot inbraak vanavond in een huis aan de Groenstraat in Oudenaarde.

De vermoedelijke dader is gevlucht in de richting van de Fortstraat. Het zou gaan om een man van Noord-Afrikaanse afkomst. De verdachte draagt een baseballpet en een donkerblauwe jas.

Wie de man heeft gezien of informatie heeft over de inbraakpoging, wordt verzocht meteen de politie te bellen op het telefoonnummer 055/33.88.88 of 101.