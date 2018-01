Politie krijgt versterking (van 220 pk) AGENTEN OP CURSUS OM SKODA OCTAVIA RS BAAS TE KUNNEN RONNY DE COSTER

20 januari 2018

02u32 0 Oudenaarde Criminelen allerhande, opgelet! De politie van Oudenaarde zet vanaf nu de achtervolging in met een supersnelle interventiewagen. De gepantserde Skoda Octavia RS is zo vinnig, dat enkel agenten met minstens vijf jaar rij-ervaring er mogen mee rijden. Ze moeten ook speciaal een cursus volgen om deze snelle auto te kunnen beheersen", zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Een Skoda Octavia RS is de nieuwste aanwinst van de politie Vlaamse Ardennen, die actief is in Oudenaarde en de buurgemeenten Kluisbergen, Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem.





Een heel opvallende verschijning? Dat kan je de nieuwe politiewagen alvast niet noemen. Het is vooral wat onder de motorkap zit, wat de auto zo bijzonder maakt.





"De 1.984 cc benzinemotor heeft een kracht van 220 pk. De deuren van deze politiewagen zijn gepanserd tegen kogelinslagen. Daardoor weegt hij wel 150 kilogram meer dan de niet-politieversie van dit model. Maar ondanks dat extra gewicht accelereert deze auto in zes seconden naar honderd kilometer per uur, zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen.





De auto is zo vinnig, dat niet zomaar elke agent ermee mag rijden.





Rijvoorwaarden

"Dit voertuig heeft zo veel kracht, dat de bestuurder er heel bewust moet kunnen mee omgaan", zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Hij stuurde zijn interventie-inspecteurs naar een theoretische en praktische opleiding en voerde ook zogenaamde 'rijvoorwaarden' in voor agenten die achter het stuur van de snelle Skoda Octavia RS willen plaatsnemen. Alleen agenten die al vijf jaar hun rijbewijs en twee jaar ervaring in het rijden met een prioritair voertuig hebben, komen in aanmerking.





Gepantserde deuren

De snelste auto uit het wagenpark van de politie wordt niet alleen ingezet als de politie boeven achterna gaat of verkeersovertreders wil onderscheppen. "We hadden ook een performantere auto nodig voor het overbrengen van gevangenen. Onder meer daarom is de auto voorzien van gepantserde deuren en van geblindeerde ruiten", licht Duhamel nog toe.





De snelle interventiewagen heeft 45.460 euro gekost en is gisteren voorgesteld aan de burgemeesters van de gemeenten waar hij zal ingezet worden.