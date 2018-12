Politie en buurtnetwerken vragen om uit te kijken naar gevluchte inbreker Ronny De Coster

15 december 2018

12u26 0 Oudenaarde De politie roept via de buurtinformatienetwerken op om in de regio Bevere uit de kijken naar een gevluchte inbreker.

De man zou geprobeerd hebben iets voor de middag in te breken in een huis aan de Beverestraat in Oudenaarde.

De gevluchte dief is gezien. Het zou gaan om een vijftiger met grijs, kort haar. De verdachte draagt een bril en had een parka-achtige jas aan. De man wordt geschat op 1,75 meter groot en 80 kilogram zwaar.

Er is geen vluchtauto gezien.

Wie informatie kan verstrekken over de verdachte of over de inbraakpoging aan de Beverestraat, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het telefoonnummer 101.