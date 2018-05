Politie brengt hulde aan slachtoffers schietpartij 31 mei 2018

02u47 0

Personeel van de politiezone Vlaamse Ardennen heeft gisterenochtend een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslag in Luik dinsdag. Voor het politiekantoor zijn de vlaggen halfstok gehangen. Klaroenblazers van de brandweer brachten de Last Post. Ook Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) woonde de ceremonie bij. "Het initiaitief is heel spontaan bij het personeel ontstaan. Toen we dinsdag vernamen wat er gebeurd was en dat er ook twee collega's uit Luik het slachtoffer waren geworden, maakten enkele collega's het meteen even stil. Vandaag vonden we het gepast om deze stille hulde te brengen", lichtte zonechef Joost Duhamel het initiatief toe. (DCRB)