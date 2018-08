Politici rijden zich in de kijker op 49ste Valiezekoers 16 augustus 2018

02u23 0 Oudenaarde De 49ste Valiezekoers in Mullem werd er eentje om van te snoepen. Naast de gebruikelijke reeksen met gekke fietsen, mastodonten, tandems en andere vreemde vehikels, was er deze keer ook een ronde voor politici.

In een verkiezingsjaar bleek het allesbehalve moeilijk voor de organisatoren om voldoende politici aan de start te krijgen. En ook alle politieke kleuren waren vertegenwoordigd. Het was uiteindelijk Oudenaards schepen Mathieu De Cock die als eerste over de finish kwam. "De meeste politici hebben gekozen voor een tandem, maar ik weet uit ervaring dat op je eentje fietsen sneller gaat", verklapte hij na afloop.





Kapotte ketting

Het leek overigens steek te houden. Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en minister Alexander De Croo waren immers wél vertrokken met het idee dat een tandem kon winnen, maar zij strandden helemaal achteraan in het klassement. "Neen, het lag niet aan onze stuurkunsten", klonk het achteraf. "Maar de ketting van onze fiets is stukgegaan."





Aan gelach alleszins geen gebrek op het Mullemplein. Of hoe Oudenaardes meest pittoreske dorpje zich weer eens kostelijk geamuseerd heeft tijdens de gekste fietsenrace van Vlaanderen.





(DCRB)