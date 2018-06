Politici kibbelen over nationale verkiezingsborden 06 juni 2018

02u50 0 Oudenaarde "Hadden wij niet afgesproken om in Oudenaarde geen affiches op te hangen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen?" vraagt sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert zich luidop af.

Haar bedenking komt er omdat er tot voor enkele dagen op enkele plaatsen in Oudenaarde grote borden van de partij N-VA te zien waren. "Alle partijen hebben zich geëngageerd om een zogenaamd herenakkoord te respecteren, waarbij ze geen verkiezingsborden en -affiches zouden gebruiken. Ik weet wel dat de sperperiode maar vanaf 1 juli start, maar in onze overeenkomst is die 'grens' niet voorzien. Deze borden hebben toch een beetje dat akkoord doorkruist", vindt Beernaert.





"Onterecht"

Kristof Meerschaut, aanvoerde van N-VA in Oudenaarde, vindt de kritiek niet terecht. "We spreken hier over een nationale pre-campagne van onze partij. En die wordt gevoerd op bestaande, commerciële reclamepanelen. Die hangen daar het hele jaar door en zijn dus niet geplaatst met het oog op de verkiezingen. Tijdelijk hing daar reclame op van de N-VA. Binnenkort is het misschien reclame voor parfum of auto's. Dit kan je niet vergelijken met de verkiezingsborden van lokale kandidaten. En die zullen er inderdaad niet komen. Dàt is het engagement", nuanceert Meerschaut. (DCRB)