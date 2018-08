Plots heeft de stad geen citymanager meer nodig Oudenaarde winkelstad en City D. zetten centrummanager aan de kant Ronny De Coster

30 augustus 2018

19u38 0 Oudenaarde Geert Verheyen is niet langer centrummanager van de vzw Oudenaarde Winkelstad. Als een donderslag bij heldere hemel kreeg hij te horen dat zijn functie verdwijnt. Verheyen wordt niet vervangen: de handelaars en het Kempense marketingbureau City D. vinden plots dat Oudenaarde verder kan zònder citymanager.

Eind januari vorig jaar werd de gewezen café-uitbater door de vzw Oudenaardse Winkelstad en het stadsbestuur van Oudenaarde aangesteld als citymanager. Zijn taak: samen met de winkeliers en handelaars het handelsleven in de stad meer schwung geven. De reden waarom stad en handelaars voor hem kiezen: Verheyen kent het Oudenaardse handelsleven als zijn binnenzak.Geert Verheyen nam de uitdaging aan met het Kempense bureau City D.

Goed bezig

De citymanager en het marketingbureau werden vergoed door de stad. Daarnaast beschikt de vereniging Oudenaarde Winkelstad over een een jaarlijks budget van 90.000 euro. Dat is wat de 300 euro belasting opbrengt, die de stad elke handelaar oplegt. Het budget dient voor de organisatie van allerlei evenementen zoals de Kras&Win-actie, Winterwarmte en de braderie.Hoewel de algemene indruk in Oudenaarde bestond dat de verenigde handelaars met hun citymanager best wel aan een goed parcours bezig waren, gaan City D. en de winkeliers nu zonder Verheyen verder: de centrummanager is ontslagen.

Geen ruzie

“Ik zou zelf niet met het nieuws naar buiten zijn gekomen. Maar nu je het vraagt: ja, ik ben aan de kant gezet”, reageert Geert Verheyen. “Ik wil geen olie op het vuur gooien of grote uitspraken doen, maar dat ik zeer verrast ben, kan ik niet ontkennen. Ik hoorde toch ook van alle kanten, dat we in Oudenaarde goed bezig waren. En er was tussen mij en de bestuursleden van Oudenaarde Winkelstad ook geen onenigheid. Wij hebben geen meningsverschillen, laat staan dat ik met ruzie vertrek”, bedenkt Verheyen.

Stil gehouden

Tine Ballekens, voorzitter van de vzw Oudenaardse Winkelstad, bevestigt het ontslag van Verheyen, maar reageert verveeld. “Waarom moet dit al in de pers komen, terwijl nog niet eens al onze leden zijn geïnformeerd”, vraagt ze zich af. Dat is opmerkelijk, want het ontslag zou al dateren van 7 juli, maar werd al die tijd door iedereen stil gehouden.

Ballekens haast zicht te zeggen, dat de beslissing niet door haar is genomen, maar door het bureau City D. Dat is ook juist, want Verheyens contract was met dat bureau.

Naar hoger level

Alleen: volgens onze informatie zou het ontslag van de citymanager wel degelijk gebeurd zijn op aangeven van een kleine groep binnen de raad van bestuur van de handelaarsvereniging.

“We moeten naar een hoger level op vlak van expertise. Dat is de motivatie van het bureau. Zij hebben daarvoor de gepaste mensen in dienst. Tegelijk is ook de daadkracht van onze groep handelaars vergroot. We hebben het grootste respect voor het werk dat Geert heeft gedaan, maar we zijn als handelaarsvereniging organisch zo gegroeid, dat de functie eigenlijk niet meer hoeft. Geert wordt dus ook niet vervangen”, besluit Tine Ballekens.

Overbodig geworden

Dat zegt ook Jan Boots van City D. “Leden van de handelaarsvereniging namen ook al veel taken over. Zo ontstond er een overlapping”, meent Boots. “We kunnen de middelen die we van de stad ontvangen beter gebruiken om iemand in te zetten met een hogere expertise . Maar laat me toe om heel nadrukkelijk te zeggen, dat Geert prachtig werk heeft gedaan”, besluit Boots.