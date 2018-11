Plogging Oudenaarde ruimt zondag Welden op en zoekt daarvoor nog helpende handen Ronny De Coster

14 november 2018

20u31 2 Oudenaarde Plogging Oudenaarde gaat op zondag 18 november weer aan de slag: joggen of wandelen én het zwerfvuil aanpakken, deze keer in Welden.

“We ploggen één keer per maand, telkens een uur op zondag ergens in Oudenaarde. Inschrijven is niet nodig. We betrekken wel altijd de mensen uit de buurt waar we gaan ploggen. Het idee is om onze conditie aan te scherpen én onze prachtige omgeving mooi(er) te maken”, vat initiatiefneemster Hilde Derudder het principe samen.

Deelnemers starten komende zondag om 10 uur aan KBO Welden (Kouterstraat 3). Er worden jog- en wandelroutes uitgestippeld tussen 2 en 5 kilometer.

Nodig: sportieve kledij en handschoenen. Zwerfvuilzakken worden voorzien. Ook zoekende kinderen, skaters, bladers en honden zijn welkom.