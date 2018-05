Plechtige herdenking van de V-dag 04 mei 2018

In Oudenaarde wordt zondag de V-dag, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog, herdacht. De vaderlandslievende verenigingen komen om 10 uur samen op de Markt en trekken daarna in stoet en onder begeleiding van muziekvereniging 'The Lima's' naar het oorlogsmonument op het Tacambaroplein. Aansluitend is er een bloemenneerlegging ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen.





(TVR)