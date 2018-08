Plan fietsersbrug is klaar: bouw start in 2020 Agentschap Wegen en Verkeer betaalt voor veilige fietsoversteek 2 miljoen euro

Ronny De Coster

31 augustus 2018

18u07 0 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer is klaar met het ontwerp van de fietsbrug over de N60 in Leupegem. “De aanbesteding zal volgend jaar gebeuren en de eigenlijke bouw van de brug staat gepland voor 2020”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V), die daarover informeerde bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De brug zal maar liefst 2 miljoen euro kosten.

“Nu het ontwerp van de brug af is, kunnen de plannen voor de aanliggende wegwerkzaamheden erop afgestemd worden”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen.

De fietsbrug in Leupegem moet een belangrijk knooppunt worden voor zwakke weggebruikers tussen Ruien, Oudenaarde en Schorisse. Zowel wat betreft de vlotte doorstroming van het fietsverkeer als de verkeersveiligheid wordt de brug een schakel voor heel Oudenaarde. Door de technische complexiteit van de plannen, kon het brugontwerp pas recent worden afgewerkt.

“Met de afwerking van het brugontwerp zijn we weer een stap verder op vlak van verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers. De aanbesteding zal volgend jaar plaatsvinden en de eigenlijke bouw van de brug is gepland voor 2020”, weet Cindy Franssen.

Ook haar partijgenoot Lieven Cnudde, schepen van Mobiliteit in Oudenaarde, is blij dat er beweging komt in het dossier. “Hopelijk kunnen we snel genieten van de brug om zo veilig en comfortabel de fietssnelweg van en naar Kluisbergen te gebruiken”, bedenkt hij.

De kostprijs van de brug wordt geschat op 2 miljoen euro. Die factuur is volledig te betalen door het Agentschap Wegen en Verkeer.