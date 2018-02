PIVA vice-kampioen op BK 'Hair Games' 06 februari 2018

Op de Hair Games in Brussel is een delegatie leerlingen van de Oudenaardse kappersschool PIVA vice-kampioen geworden. "Het Belgisch Kampioenschap voor kappersleerlingen heeft het concept van de wedstrijd vernieuwd. Scholen krijgen nu de kans om een team van negen leerlingen af te vaardigen en daarbij ligt de nadruk op teamwerk. Binnen het thema 'Punk' tonen drie leerlingen hun artistieke kunnen. Daarna verdedigen zes leerlingen het business- en communicatieplan voor hun zaak", zegt PIVA-directeur Geert Billooye. De jury heeft het PIVA-team uitgeroepen tot winnaar in de artistieke categorie. Ook met hun business- en communicatieplan konden ze de jury overtuigen. Resultaat: een tweede plaats over alle proeven heen.





(DCRB)