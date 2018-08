Pitbike- en brommercross 03 augustus 2018

Het DJR-Racing team, met Greg Demeulemeester als clubpiloot, staat in voor een VJMO-MCLB motocrossweekend op zaterdag 4 en zondag 5 augustus op de flanken van Volkegemberg aan de Doolstraat. Zaterdag komen de jeugdreeksen met deelnemers van 6 tot 15 jaar aan bod. Er zijn ook twee speciale reeksen voor pitbikes en brommers. Iedereen kan en mag deelnemen die een brommer, scooter, mobylette of pitbike heeft. Inschrijven kan ter plaatse van 10.45 tot 11.45 uur. Info: 0493/60.60.62. 's Avonds is er een eetfestijn aan 10 euro in de feesttent. Zondag komen de grote broers aan bod en dit in 22 reeksen gaande van nieuwelingen, beloften, juniores, seniores, vrije tijdsrijders tot internationalen alsook quads en zijspannen. Eerste start telkens om 10.30 uur. (MAN)