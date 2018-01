Pieter Temmerman is nieuwe voorzitter Feestcomité 23 januari 2018

02u47 0

Het was alweer huisje vol ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie bij feestcomité Nederename in het ontmoetingscentrum Sint-Vaast . De gratis aangeboden drankjes en hapjes gingen gretig van de hand. De muziek werd gebracht door een plaatselijk combo. Het evenement was meteen de vuurdoop voor de nieuwe, jonge voorzitter Pieter Temmerman (derde van links), de opvolger van Johnny De Meue. Hij krijgt Tom Vanderschaeve als ondervoorzitter en Steven Verheuen als secretaris aan zijn zijde.





Blikvangers op de feestvierdaagse eind september worden dit jaar Corry Konings, Herbert Verhaeghe,Gilles Simoens en Willy Sommers.











(MAN)