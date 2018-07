Pieter Orbie wordt algemeen directeur 12 juli 2018

Pieter Orbie wordt algemeen directeur van de gemeente Wetteren.

Orbie verlaat de Provincie Oost-Vlaanderen waar hij vier jaar lang directeur Welzijn was. Hij leidde er een team van zeventig ambtenaren.





Daarvoor was hij ook eerste schepen in zijn thuisstad Oudenaarde, maar daar zette hij een stap opzij na zijn benoeming bij de provincie. Hij was de beste kandidaat uit een selectieprocedure voor de opvolging van de OCMW- en gemeentesecretaris. Huidig secretaris Tom Van West werd niet automatisch voorgedragen voor de functie omdat er strubbelingen zijn tussen hem en bepaalde diensthoofden.





Van West nam ook niet deel aan de selectieprocedure en beraadt zich over zijn toekomst. Hij kan een gelijkaardige functie in de gemeente krijgen.





