Peter Blondeel en An Verhasselt samen voorzitter van partij Groen in Oudenaarde Ronny De Coster

06 januari 2019

19u49 0 Oudenaarde Na 12 jaar geeft Steven Bettens bij de partij Groen in Oudenaarde het voorzitterschap door aan Peter Blondeel en An Verhasselt. Blondeel (43) is arts in Nederename en zal de volgende legislatuur voor Groen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zetelen. Verhasselt (48) komt uit Eine en is teamcoach bij het Wit-Gele Kruis.

‘De schoenen van Steven Bettens, die de voorbije twaalf jaar een uitzonderlijke gedreven en geëngageerde voorzitter was zijn bijzonder groot om te vullen. Vandaar dat we dat met twee zullen doen”, lacht Peter Blondeel.

Bettens volgt Ruimtelijke Ordening op

Bettens zelf verdwijnt niet uit de politiek. ‘Na twaalf jaar voorzitterschap is het gezond dat nieuwe mensen klaar staan om over te nemen. Ik blijf zetelen in het bestuur en zal mij nog meer toeleggen op mijn mandaat als gemeenteraadslid en op inhoudelijke dossiers”, kondigt Bettens aan. Hij wordt binnen zijn partij onder meer de trekker van de werkgroep Ruimtelijke Ordening waarin experten de ruimtelijke ontwikkeling en bouwprojecten in de stad zullen opvolgen.

Hilde Derudder uit Eine wordt partijsecretaris. De andere bestuursleden bij Groen zijn Martine Osselaer, Dirk Van Maelzaeke, Marie-Ange LeBon, Wouter Decoodt en Marion Van Opdenbosch. Daarnaast zetelen ook alle mandatarissen in het nieuwe partijbestuur.