Personeel OCMW-rusthuizen kreunt onder hoge werkdruk BEWONERS RAKEN NIET GEWASSEN EN MOETEN NOODGEDWONGEN LANGER IN BED BLIJVEN FRANK EECKHOUT

17 februari 2018

02u51 0 Oudenaarde Het personeel van woonzorgcentrum Scheldekant in Eine en Meerspoort in Oudenaarde kreunt onder de toegenomen werkdruk. "Bewoners moeten noodgedwongen tot 10.30 uur in bed liggen en badmomenten worden vaak geschrapt", aldus OCMW-raadslid David Vanden Bossche. OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer erkent de problemen, maar zegt dat die slechts tijdelijk zijn.

Tijdens de OCMW-raad van november vorig jaar vroeg raadslid David Vanden Bossche (sp.a) naar de personeelsbezetting in de woonzorgcentra van het OCMW. "Uit de cijfers blijkt dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat men boven de wettelijke personeelsminima zit. Maar uit de praktijk blijkt dat de situatie voor het personeel en de bewoners niet zo rooskleurig is als het OCMW laat uitschijnen. Zowel van personeel als van familie vangen we signalen op dat het personeel kreunt onder de werkdruk. Er is een grote personeelsuitval. Personeelsleden kampen met een hoge bloeddruk en een pijnlijke rug. Het werd zelfs zo schrijnend dat begin deze maand de uurroosters niet meer gevuld raakten wegens een tekort aan mensen", zegt Vanden Bossche.





Situatie onhoudbaar

Vooral in het weekend heeft het personeel amper nog de tijd om haar taken uit te voeren. "In WZC Scheldekant staan vijf personeelsleden in voor de zorg van 69 bewoners. Dat is gewoon niet te doen. De situatie wordt daar stilaan onhoudbaar. Van familie horen we dat bewoners noodgedwongen tot 10.30 uur in bed moeten blijven omdat het personeel geen tijd heeft om hen vroeger uit bed te helpen. Ook het badmoment wordt steeds vaker geschrapt wegens tijdsgebrek en familie van bewoners moeten 's middags langskomen om hun ouders of grootouders te helpen bij het eten. Dat kan toch de bedoeling niet zijn", gaat het raadslid verder.





Mobiele ploeg

Vanden Bossche stelt voor om een mobiele ploeg op te starten die zowel in WZC Scheldekant als in WZC Meerspoort kan bijspringen als de nood het hoogst is. "Een soort vliegende ploeg die kan inspelen op afwezigheden, vakanties of ziekteverlof. Ik raad de OCMW-voorzitter ook aan om eens een shift mee te draaien zodat hij weet hoe hard het personeel moet werken", besluit Vanden Bossche.





OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) is zich bewust van het probleem, maar stelt dat dit van tijdelijke aard is. "Om de werkdruk te verlichten, hebben we al interims en jobstudenten ingezet. Volgens de wet is dat verboden, maar nood breekt soms wel eens de wet. We hebben ook enkele vacatures uitgeschreven, maar het is momenteel heel moeilijk om aan verzorgend en verplegend personeel te geraken. Daarnaast hebben we ook een zwaar zorgbehoevende vrouw opgenomen, die nergens welkom was. Ook daar kruipt heel wat tijd in. We kunnen die vrouw toch niet op straat zetten", reageert Vercamer.