Pelikaanrunners liepen 100 kilometer voor 'Kom op tegen kanker' 23 maart 2018

Aan de eerste editie van de 100 km run voor 'Kom op tegen kanker' in Antwerpen namen twee teams van 4 Pelikaanrunners deel. Per team moesten ze 2.500 euro verzamelen om te mogen starten, maar ze hadden zelfs 10.200 euro ingezameld en liepen de 100km uit. Mathieu Mas en Gunther Botteldoorn namen bij hun team elk 40 km voor hun rekening, de anderen 30, 20 en 10 km. om samen de eindstreep te halen. En dat waren Katrien Browaeys,Katrien Depaepe,Nancy Van Steenkiste, Catia Lumia, Vera Walraet en Kurt Trouwaert, die we zien bij hun thuiskomst aan het 'Huys van Ename'.











(MAN)