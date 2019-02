Pedro De Smeijter is nieuwe voorzitter Vlaams Belang Oudenaarde Ronny De Coster

07 februari 2019

11u19 3 Oudenaarde Pedro De Smeijter is de nieuwe voorzitter van de partij Vlaams Belang Oudenaarde. Hij volgt Vincent Thomaes op, die gemeenteraadslid is geworden en zich daarop wil toeleggen.

Vincent Thomaes was sinds 2013 voorzitter van de afdeling Oudenaarde van het Vlaams Belang. Thomas was lijsttrekker bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen en zetelt sinds 2 januari als enige VB-verkozene in de gemeenteraad. Om zich meer toe te leggen op die rol, heeft hij zijn functie als voorzitter overgedragen.

De nieuwe voorzitter Pedro De Smeijter kwam pas vorig jaar bij de partij en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de derde plaats van de kieslijst.

Luisterend oor

“Mijn ervaringen bij verschillende verenigingen als bestuurslid kunnen enkel de partij ten goede komen. Een goede werking binnen onze afdeling heeft ervoor gezorgd dat we tal van nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook op sociale media gaat alles erop vooruit. Onze partij wil een luisterend oor bieden voor de noden van de Oudenaardse bevolking. Dit kan voor zowel structurele als sociale problemen, die we op onze beurt naar voren zullen schuiven in de gemeenteraad om te zoeken naar een oplossing”, zegt de nieuwe partijvoorzitter.

Ook federaal kandidaat

Pedro De Smeijter kondigt aan dat hij ook kandidaat is bij de komende federale verkiezingen. “Ik stel me kandidaat op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mijn collega Klaartje Brouwers doet dit voor het Vlaams Parlement. Wij stellen ons beide kandidaat voor de regio Oudenaarde”, licht De Smeijter toe.