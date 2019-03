Pedeo verdubbelt ondanks mogelijke Brexit omzet in Groot-Brittannië en zoekt personeel Ronny De Coster

04 maart 2019

19u26

Bron: Eigen berichtgeving 3 Oudenaarde Het Oudenaardse metaalbedrijf Pedeo kondigt voor 2019 opmerkelijke vooruitzichten aan: ondanks de dreiging van een harde Brexit gaat de hogedrukgieterij in Groot-Brittannië dubbel zoveel verkopen als vorig jaar, zo voorziet haar managing director Piet D’ Haeyer. Het bedrijf is daarom ook op zoek naar bijkomend personeel.

Pedeo NV, dat gevestigd is aan de Westerring in Oudenaarde, is een hogedrukgieterij van onderdelen in aluminium- en zinklegeringen. Die giettechniek laat het bedrijf toe om complexe onderdelen te maken in zeer korte tijd. Pedeo vervaardigt onderdelen voor bedrijven uit sectoren als de luchtvaart, elektronica, verlichting, auto-industrie, interieur en de bouw.

Tegen de stroom

Ondanks de economische onzekerheid door een mogelijke exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, gaat het Oudenaardse bedrijf dit jaar over het Kanaal bijna dubbel zoveel verkopen als in 2018.

“Wij zoeken samen met klanten proactief naar oplossingen. Tussen een productidee en het product op de markt brengen zit een grondig engineeringtraject en dat is eenvan de belangrijkste elementen voor onze partners in binnen- en buitenland. Onze aanpak van co-engineering is altijd onze sterkhouder geweest en ook nu blijkt die aanpak vertrouwen te geven aan klanten, los van wat de politiek doet”, verklaart managing director Piet D’Haeyer hoe het hem lukt om tegen de stroom te varen.

Niet wachten op de politiek

“De UK is, naast Polen en Slowakije voor ons een groeimarkt. En wat de Brexit betreft: Theresa May weet niet hoe het zal zijn na 29 maart dit jaar, Europa weet het niet en premier Michel weet het ook niet. Wel, daar gaan we dus niet op wachten”, zegt Piet D’Haeyer.

Personeel gezocht

Dat het Pedeo voor de wind gaat, doet het bedrijf ook permanent zoeken naar technische opgeleid personeel. “We hebben nu vacatures voor een CNC-operator en een onderhoudstechnieker. Ons bedrijf geeft bij sollicitaties evenveel kansen aan 50-plussers als aan pas afgestudeerden”, benadrukt D’Haeyer.