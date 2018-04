Patriek Vanpetegem wint vlot de 10-kilometerrun tijdens Lenteloop 05 april 2018

02u55 0

Aan de Donk vond de eerste van de acht loopwedstrijden plaats die in aanmerking komen voor de eerste editie van het Oudenaardse Loopcriterium. De Lenteloop, georganiseerd door de sportdienst, werd een meevaller want er daagden 350 deelnemers op in de diverse categorie's. Dubbel zoveel volk als vorig jaar. De 10-kilometerrun werd vlot gewonnen door Patrick Van Petegem uit Herzele, die het haalde van Kruishoutemnaar Frederik Robbens en Kevin D'Hondt uit Nederename. Eerste dame werd Kristy De Schepper uit Zwalm.





(MAN)