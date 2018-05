Passagier steekt middelvinger op bij vluchtmisdrijf op Markt 31 mei 2018

K. D. (24) uit Oudenaarde moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat ze op 19 november een ander voertuig aanreed op de Markt in Oudenaarde en vluchtmisdrijf pleegde.





Een getuige zag hoe ze bij het verlaten van haar parkeerplaats een geparkeerd voertuig raakte en zich wendde zich tot haar passagier. Die stak doodleuk zijn middelvinger op, waarna de wagen gewoon doorreed. Volgens de getuige was de bestuurster ook onder invloed van alcohol. Toen de politie niet veel later aanbelde, deed ze de deur echter niet open. "Ik dacht het de buren waren en die doen altijd lastig", klonk haar opvallende excuus gisteren in de rechtbank.





De jongedame gaf toe dat ze een gin tonic had gedronken, maar benadrukte dat ze de aanrijding niet had gevoeld en er dus geen sprake was van vluchtmisdrijf. De politierechter achtte de feiten toch bewezen en legde haar een geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod op. (TVR)