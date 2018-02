Pas rijbewijs en al ongeval onder invloed 22 februari 2018



De 19-jarige K. L. uit Oudenaarde had amper drie maanden zijn rijbewijs toen hij op 1 juli vorig jaar met 1,03 promille alcohol in zijn bloed een ander voertuig aanreed. Zijn vrienden die bij hem in de wagen zaten, raakten daarbij lichtgewond. De jongeman moest zich gisteren voor de feiten verantwoorden in de Oudenaardse politierechtbank.





Lesje geleerd

"Mijn cliënt heeft veel geluk gehad dat er geen zware gewonden zijn gevallen", vertelde zijn advocaat. "Hij heeft zijn lesje nu wel geleerd." De beklaagde zelf liet weten spijt te hebben. "Ik weet dat ik zwaar in de fout ben gegaan", klonk het. "Dit zal me geen tweede keer overkomen." De politierechter legde hem een geldboete van 1.200 euro en 23 dagen rijverbod op. Daarnaast moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. (TVR)