Partijen voeren propaganda zonder verkiezingsborden 31 januari 2018

03u00 0 Oudenaarde Er verschijnen in de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in Oudenaarde geen verkiezingsborden. Ook aanhangwagens vol propaganda duiken niet op in het straatbeeld. Dat staat in een afsprakennota, ondertekend door alle politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen.

Alle partijen beloven dat ze geen borden, banners en vlaggen met politieke propaganda voor partijen en kandidaten zullen plaatsen op openbaar domein, én ook niet in tuinen op landbouwpercelen en aan gevels van gebouwen. Ook elektronische borden of tekstbanden en losstaande aanhangwagens zullen niet worden gebruikt om de kiezers te overtuigen, zo staat in de afsprakennota die de vertegenwoordigers van Open Vld, CD&V, Groen, N-VA en sp.a deze week hebben ondertekend. De overeenkomst wordt ook voorgelegd aan andere partijen die een lijst indienen voor de verkiezingen.





Dit mag wél

Niet alle propaganda verdwijnt: de technische dienst van de stad plaatst in elk deelgemeente een bord waarop elke partij een plaats krijgt. Raamaffiches achter het glas mogen ook, net als het bekleden van auto's, fietsen en moto's. Ook drukwerk en advertenties in de pers zijn nog mogelijk. Partijen mogen bovendien ook borden plaatsen om activiteiten (zoals eetfestijnen) aan te kondigen, maar dan zonder verwijzing naar de verkiezingen.





De overeenkomst komt er op voorstel van gemeenteraadslid Wim Merchie (CD&V)." Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen, waarbij je in Oudenaarde toch met een 150 à 200 kandidaten zit, veroorzaakt het gebruik van dit verkiezingsmateriaal toch tot een wildgroei van scheefgezakte borden en verbleekte, half afgewaaide affiches die het globale stadsbeeld letterlijk vervuilen. Ik denk dat veel mensen daar veel meer ergernis dan plezier aan beleven", zei Merchie. "Als politici moeten we toch het goeie voorbeeld geven op vlak van duurzaamheid. We kunnen wel allerlei convenanten en voorstellen ondertekenen voor meer duurzaamheid, maar dan gaat het niet op dat wij het landschap volzetten met verkiezingsborden. Onze ecologische voetafdruk mag wel wat verkleinen", vindt de CD&V'er. Daarin blijken alle partijen hem nu te volgen. Overtreders riskeren overigens geen straf of boete: het gaat om een zogenaamd gentlemen's agreement. (DCRB)