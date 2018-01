Parking Meerspoort blijft gratis 02u41 0 Foto Ronny De Coster Ondanks het sneuvelen van 80 betaalde parkeerplaatsen op de Markt, blijft parkeren op parking Meerspoort gratis. Oudenaarde Je auto achterlaten op het parkeerterrein Meerspoort nabij de Minderbroedersstraat in Oudenaarde blijft gratis. "De hertekening van de Markt tot een plein met minder plaatsen voor auto's heeft geen parkeerprobleem veroorzaakt en ook de randparkings zijn niet overbelast", zegt schepen Lieven Cnudde (CD&V).

Door de heraanleg van de Markt zijn ongeveer tachtig parkeerplaatsen gesneuveld. Bij de voorstelling van het parkeerplan twee jaar geleden liet schepen voor Mobiliteit Lieven Cnudde zich ontvallen, dat de stad na de heraanleg van de Markt toch eens zou bekijken of het verdwijnen van die tachtig betaalde parkeerplaatsen elders moest gecompenseerd worden. Dat zou eventueel gebeuren door betalend parkeren in te voeren op de parking Meerspoort langs de Minderbroedersstraat.





Geen parkeerproblemen

Maar die denkpiste is van de baan, zegt Cnudde nu. "Dat er nu minder parkeerruimte is op de Markt, veroorzaakt geen problemen. De zogenaamde randparkings voor gratis langparkeren, slibben ook niet vol. We beschikken nu over bijna 2.300 parkeerplaatsen. Ik zie dat er op De Ham en aan De Meerpoort vaak nog veel ruimte is om je auto kwijt te geraken. Dan is het ook niet nodig om daar betalend parkeren in te voeren. Die overweging wordt daarom niet meer gemaakt", aldus Cnudde. (DCRB)