Parkeerplaats betalen met app of sms 23 maart 2018

03u05 0 Oudenaarde Wie in Oudenaarde een betaalde parkeerplaats inneemt, kan het verschuldigde bedrag voortaan betalen met een app op de smartphone of via een sms.

"Met dit systeem hoef je niet langer vooraf in te schatten hoe lang je zal weg zijn, maar betaal je enkel de werkelijk gebruikte parkeertijd. Je hoeft dus ook nooit meer je auto ondersteboven te keren op zoek naar kleingeld of te rennen om op tijd terug te zijn", verwoordt mobiliteitschepen Lieven Cnudde (CD&V) de voordelen van het systeem.





Oudenaarde ging voor dit systeem in zee met de externe partner '4411', die ondertussen in zo'n 50 steden en gemeenten actief is.





De app '4411' kan je downloaden via Google Play (Android) en via de App Store (iOS).





0,15 euro

Betalen met een sms kan ook. Je stuur dan bij het begin van de parkeertijd 'OUD', een spatie en je nummerplaat (bv. OUD 1ABC123) naar 4411.





Bij het einde van de parkeertijd sms je gewoon de letter Q naar 4411. Per sms brengt 4411 een bedrag van 0,15 euro in rekening.





Je vindt deze informatie natuurlijk ook op de parkeerautomaten zelf.





Onafhankelijk oppositieraadslid Hilde De Smet reageert tevreden op de lancering van het nieuwe betaalsysteem. "Dit betaalsysteem is voor de automobilist veel gebruiksvriendelijker en voorkomt onaangename verrassingen", prijst Hilde De Smet zich gelukkig. (DCRB)