Pand renoveren? Stad helpt handje TOT 40% STEUN VOOR WIE INVESTEERT IN HANDELSZAAK IN CENTRUM RONNY DE COSTER

28 februari 2018

02u58 0 Oudenaarde Handelaars die panden in de handelskern van Oudenaarde opwaarderen, kunnen daarvoor de komende drie jaar een subsidie krijgen. De stad betaalt tot 40 procent van de factuur. "We willen het handelsleven in de kern aanzwengelen", motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) de beslissing.

"Er is een jaar gewerkt aan de heraanleg van de Markt en dat was voor onze handelaars niet de gemakkelijkste tijd. Maar nu het centrum mooi gerenoveerd is, moeten we samen met de handelaars helemaal gaan voor een heropleving van het kernwinkelgebied", bedenkt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).





Dat kernwinkelgebied omvat de Hoogstraat, Nederstraat, Pompstraat, Kruisstraat, Markt, Broodstraat, Krekelput en Tussenbruggen. Handelaars kunnen in die zone van de stad steun krijgen voor vier verschillende initiatieven. Zowel de volle eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter als de opstalhouder van een pand kan de subsidie aanvragen.





De renovatie en/of verfraaiing van de gevel van een handelspand komt in aanmerking voor de subsidie van 40 procent (met een maximum van 10.000 euro) als ze minimaal 25.000 euro (exclusief btw) kost. De renovatie moet deel uitmaken van een volledige gevelvernieuwing en de aanvrager moet ook alle onvergunde reclamepanelen en andere gevelconstructies verwijderen, zo staat in het reglement.





Financiële beloning

De stad wil ook dat meer bovenverdiepingen van winkels gebruikt worden als woning of werkruimte en geeft daarom een subsidie van 40 procent en maximaal 10.000 euro aan wie daarvoor een aparte toegang bouwt, een trap of lift installeert of sanitair, elektriciteit, gas, waterleiding in de nieuwe woon- of werkruimtes brengt.





Ook verhuizen van een handelszaak naar het kernwinkelgebied verdient een financiële beloning, vindt de stad. De steun bedraagt ook hier 40 procent van de kosten met een plafond van 10.000 euro.





En tenslotte betaalt Oudenaarde ook 40 procent van de factuur (maximaal 25.000 euro) van wie één of meerdere bestaande panden in het kernwinkelgebied verbouwt tot een handelszaak. Het moet wel gaan om functionele inrichtings- of renovatiewerken.





Interieur

Decoratieve aankleding zoals raambekleding, verlichting, behang- of schilderwerken voor het interieur komen niet in aanmerking voor de subsidie. Eén maand na de uitbetaling van de subsidie wordt effectief een handelszaak uitgebaat of wordt het pand aangeboden via een vastgoedmakelaar erkend bij het BIV of wordt het pand door de eigenaar zelf verhuurd.





Het budget dat de stad vrijmaakt, is niet onbeperkt: het gaat over 150.000 euro, te verdelen over drie jaar. De ene helft van dat geld komt uit de stadskas, de andere is Vlaamse steun.





Aanvragen kunnen vanaf 1 maart worden ingediend. Het project loopt tot eind 2020.