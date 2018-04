Pak gezelliger, veel ruimer MEER DAN 6.000 BEZOEKERS VOOR UNITED FESTIVAL AAN DONK THOMAS VANDEWALLE

30 april 2018

02u31 0 Oudenaarde De verhuis van het United Festival naar de Donkvijver in Oudenaarde bleek een schot in de roos. Meer dan 6.000 festivalgangers gingen er uit de bol. "En er is nog groeipotentieel", zegt organisator Peter Decordier.

Na een eerste editie op de terreinen van het verlaten fabrieksterrein Santens, streek het United Festival afgelopen weekend neer aan de Donkvijver in Oudenaarde. Een goeie zet, zo bleek al snel. Het is er niet enkel een pak gezelliger, maar ook veel ruimer. Dat liet de organisatoren toe om dit jaar ook een camping te voorzien, waar zo'n 500 festivalgangers verbleven.





Groeien

"Het is bijzonder idyllisch om te kamperen aan de Donkvijver", vertellen Niels Van Glabeke (27) uit Kluisbergen en Sam Botteldoorn (21) uit Oudenaarde.





"De pre-party vrijdagavond was goed om in de sfeer te komen. Nu is het vooral uitkijken naar de grote namen als Yellow Claw en Coone. Het festival lokt nog geen massa volk, maar we zijn er van overtuigd dat het de komende jaren sterk zal groeien."





Primeur

Voor Stephanie Provost (33) uit Zwalm was het haar eerste keer op een festival. "Het is bijna niet te geloven, maar ik ben nog nooit naar een festival geweest", glimlacht Stephanie terwijl ze samen met vriendin Sylvia Caestecker (36) van een glas cava geniet. "Nu er een zo dicht bij huis is, moest ik wel komen. De kinderen zijn intussen groot genoeg om ze achter te laten. Dat laat ons toe om weer eens op stap te gaan. En er is ook een tent met 90's muziek. We zien het wel zitten om via de muziek weer naar onze jeugd gekatapulteerd te worden."





Elke Vercaemer uit Harelbeke vierde zaterdag dan weer haar 26ste verjaardag op het festival en viel vooral op door de versieringen op haar gezicht. "Op festivals in de Verenigde Staten zie je dergelijke versieringen wel meer, maar hier ben ik blijkbaar wel de enige. Toch heb ik al heel wat positieve reacties gekregen. Wie weet, zet ik hier wel een trend", knipoogt ze.





1.000 meer

Organisator Peter Decordier, die ook (mede)organisator is van onder meer de Oudenaardse Bierfeesten, de Ronsese Bruulconcerten en de Zulzeekse Feesten, toonde zich gisteravond een tevreden man. "Het was geen zomers weekend, maar toch lokten we meer dan 6.000 feestgangers. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan vorig jaar. Niet onbelangrijk is dat alles ook goed is verlopen. Grote incidenten bleven uit. Voor ons was het dus een geslaagde editie van het United Festival. Bovendien heeft de site ons geleerd dat er nog heel veel groeipotentieel is", besluit Decordier.