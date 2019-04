Paasfoor voor iedereen: kermis houdt prikkelarm moment Ronny De Coster

09 april 2019

18u28 0 Oudenaarde Ook dit jaar is er op de paasfoor in Oudenaarde een prikkelarm moment.

Geluid en licht worden op woensdag 24 april een uurtje verminderd, zodat ook kinderen die minder goed tegen prikkels kunnen door bijvoorbeeld autisme of epilepsie van de kermis kunnen genieten.

Inschrijven voor de stille kermis kan tot en met woensdag 10 april via speelotheek@oudenaarde.be of met de inschrijfstrook die te vinden is op de stedelijke website www.oudenaarde.be