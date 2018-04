Paasfoor komt thuis op vernieuwde Markt EERSTE REACTIES VAN FOORKRAMERS EN BEZOEKERS ZIJN POSITIEF RONNY DE COSTER

04 april 2018

02u53 0 Oudenaarde De paasfoor is naar de Markt teruggekeerd én er staan ook attracties op het witte middenplein. De eerste reacties zijn alvast positief. "Het is vooral het weer dat beter moet worden", klonk het gisteren in hartje Oudenaarde.

"Het is een hele verademing dat we met onze kramen weer op de Markt kunnen staan. Toen we voor de heraanleg van dit plein tijdelijk moesten uitwijken naar de Ham, was dat behelpen. Nu staat de kermis eindelijk weer waar ze thuis hoort: op de Markt. En ik hoor alleen maar positieve reacties", zegt Pascal Deltenre uit Eine, die een eendjeskraam uitbaat.





"De opstelling is ook beter in vergelijking met vroeger. De attracties aan de kant in het verlengde van de Hoogstraat staan nu met de rug naar de straat. Dat is veiliger én gezelliger. De bezoekers lopen nu op het middenplein. Het is na één kermisdag nog te vroeg voor een evaluatie, maar ik heb er een goed gevoel bij", gaat Pascal verder.





"Het is fijn, dat we ondanks de vele discussies over het plein met de kwetsbare stenen toch ook daar attracties mogen plaatsen", zegt foorkraamster Renée De Pelsemaeker. "Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad: de stad wou van elke attractie weten hoeveel ze weegt en heeft dan beslist om de zwaardere constructies niet op het witte plein te laten. En onder de molens die op de witte stenen werden opgebouwd, hebben we zeilen moeten leggen. Die moeten voorkomen, dat lekkende olie het plein zou beschadigen. Ja, we doen wel hard ons best om het plein niet te beschadigen, want anders mogen we er bij de volgende kermis misschien niet meer op", lacht Renée.





"Toch molens op het binnenplein, dat heeft ons verbaasd. Op een aangename manier", zeggen Kurt en Malika, terwijl ze samen met hun zoontje Kobe kijken hoe hun dochtertje zich uitleeft op een grote trampoline bij de fontein aan het stadhuis. "De Markt is een belevingsplein. Doordat de auto hier niet meer rond het plein kan rijden, is het ook op de kermis veel aangenamer", vindt Kurt.





Hopen op beter weer

Maar over die maatregel is Alfred De Vliegher van het oliebollenkraam minder in zijn nopjes. "Het grootste deel van onze klanten zijn natuurlijk kermisgangers, maar daarnaast zijn er ook veel die met de auto naar de Markt rijden alleen maar om bij ons oliebollen te kopen. Als ze van de kant Hoogstraat en Minderbroedersstraat komen, moeten ze een hele omweg doen. Ik hoop dat ze er die moeite voor over hebben", zegt De Vliegher.





"Ik hou van de kermis in Oudenaarde", zegt de oliebollenman. "Ik kom hier al van toen ik pas geboren was. Mijn grootmoeder is hier in 1909 begonnen. En sindsdien is onze familie hier aanwezig: een bewijs dat het een goeie foor is", besluit hij.





Samen met de andere foorkramers hoopt hij nu alleen nog op beter weer. De paasfoor blijf nog de hele paasvakantie lang op de Markt.