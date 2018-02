Paaltjes op de Markt kunnen niet tegen stootje STAD IN DISCUSSIE MET AANNEMER OVER STEVIGHEID RONNY DE COSTER

09 februari 2018

02u31 184 Oudenaarde De vernieuwde Markt in Oudenaarde bezorgt het stadsbestuur nieuwe kopzorgen: van de ongeveer honderd hydraulische paaltjes die het autovrije plein en het parkeerterrein afsluiten, zijn er al tien defect. Ze blijken minder stevig te zijn dan de stad had voorzien. "We betwisten de kwaliteit en tot er duidelijkheid is, wordt de Markt niet opgeleverd", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Om het autovrije plein van de Markt in Oudenaarde af te schermen, liet de stad paaltjes plaatsen. Die kunnen in de grond 'verdwijnen' voor bijvoorbeeld de wekelijkse markt of een kermis. Kennelijk zijn er nogal wat bestuurders die bij het parkeren op de vernieuwde Markt die lage, grijze paaltjes niet opmerken.





Gevolg: om de haverklap aanrijdingen. Hoewel het vrijwel nooit gaat over zware klappen, merkt het stadsbestuur op dat de paaltjes het toch keer op keer begeven."Die paaltjes dienen niet om tegen te botsen, maar specialisten van onze technische dienst oordelen dat er toch iets niet klopt met de stevigheid van die constructies. Zij trekken de technische kwaliteit in twijfel. Volgens ons is hier niet geleverd wat de stad heeft besteld. Bij de aannemer zijn attesten opgevraagd die de duurzaamheid van de hydraulische paaltjes aangeven", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.





Franse firma

De bewuste paaltjes zijn door een Belgische invoerder besteld bij een firma in Frankrijk. "Wij onderhandelen uiteraard met de hoofdaannemer van de werkzaamheden, omdat wij met hen een overeenkomst hebben. Het is nu uitkijken naar die attesten. Het zal daarvan afhangen wat er met die paaltjes moet gebeuren. In afwachting daarvan kan de oplevering van de werken nog niet gebeuren", zegt de burgemeester.





Als de stad zijn gelijk haalt omdat blijkt dat er inderdaad minder stevige paaltjes zijn geplaatst dan wat in het lastenboek was opgegeven, moet de aannemer alle palen vervangen. Dan is het wel de vraag of de stad de beloofde bonus van 50.000 euro nog zal uitbetalen aan de hoofdaannemers. Die was namelijk afgesproken op voorwaarde dat de Markt mooi op tijd zou zijn afgewerkt. "Het is nog te vroeg om daarop al vooruit te lopen, maar we willen toch snel duidelijkheid over het probleem dat zich nu stelt", besluit de burgemeester.





Bandensporen

En er zijn nog zorgen: na de recente roestvlekken, is het witte middenplein van de Markt opnieuw bevuild. Over een grote oppervlakte lopen twee dubbele zwarte bandensporen. Vermoedelijk zijn die afkomstig van een vrachtwagen, die van de rijweg is gegaan om op het plein rechtsomkeer te maken.





Voertuigen zijn op het autovrije plein verboden, maar aan de kant van de Hoogstraat staat er geen afsluiting om dat te beletten.