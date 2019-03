Oudenaardse N-VA heeft nieuwe bestuursploeg Ronny De Coster

21 maart 2019

22u44 2 Oudenaarde De leden van N-VA Oudenaarde hebben een nieuw afdelingsbestuur verkozen. Herman Van Den Driessche (52) is de nieuwe voorzitter van de Oudenaardse partijafdeling. Van Den Driessche is ondernemer en ook bekend als voorzitter van Unizo Oudenaarde.

In het nieuwe bestuur is er meer plaats voor jongeren en vrouwen. Kellin Cousaert (22) is ondervoorzitter en zet samen met Thibault Vandeputte (21) de schouders onder Jong N-VA Vlaamse Ardennen.

De andere mandaten blijven grotendeels ongewijzigd: woordvoerder is fractieleider Kristof Meerschaut, penningmeester Michael De Bode, secretaris Peter Van Oyen en ledenverantwoordelijken zijn Marian Sempels en Isabelle Penninck.

De andere bestuursleden zijn Boris Labie, Hugo Rau, Kathy De Rycke, Andy Vandekerckhove, Jacques Vander Haeghen, Stijn Vandriessche, Roland Van Heddegem, Nora Verhoeyen en Eric Vande Putte.