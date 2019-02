Oudenaardse Markt wordt heel de zomervakantie een speeltuin Ronny De Coster

22 februari 2019

11u56 0 Oudenaarde Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie twee maanden lang ravotten in een tijdelijke speeltuin op de (kleine) Markt in Oudenaarde. “We gaan er een grote zandbak aanleggen en ook speeltuigen plaatsen”, voorziet de Oudenaardse jeugdschepen Carine Portois (Open Vld).

“Nu we zo”n mooi heraangelegde Markt hebben, willen we er ook vanuit de stad iets mee doen dat de beleving op het plein vergroot en waarbij de kinderen ervan genieten. We hadden dit vorig jaar al willen doen, maar de uitwerking raakte niet tijdig rond”, zegt Carine Portois.

“De speeltuin komt op de kleine Markt. Oorspronkelijk hadden we het idee om hem nabij de fontein te zetten, maar technici wierpen op, dat zand in de nabijheid van de fontein niet meteen een goed plan is, omdat we verstoppingen zouden kunnen krijgen in de watercircuits. Bovendien moeten we er ook rekening mee houden, dat er in de zomer op de Markt ook andere activiteiten plaatsvinden. Daarom kiezen we de kleine Markt. De speeltuin komt voor het Vleeshuis rond het standbeeld Universus van Johan Tahon”, legt de jeugdschepen uit.

“De zandbak wordt gemaakt met betonnen elementen en daarnaast plaatsen we ook verschillende speeltoestellen”, voorziet Portois. De zomerse speeltuin blijft de hele maand juli en augustus staan. Ouders die er met hun kinderen naartoe gaan, zijn verondersteld om er ook zelf op te passen: de stad stelt de infrastructuur gratis ter beschikking, maar voorziet geen begeleiding.