Oudenaardse hobbybrouwer Sam brouwt bier voor Roemenië (maar verkoopt het bier voorlopig niet hier) Ronny De Coster

27 februari 2019

19u38 0 Oudenaarde Ook in Roemenië drinken ze sinds deze week Oudenaards bier. Daar heeft Sam Vanderstraeten voor gezorgd. Bier brouwen is niet zijn beroep, maar wel zijn grote passie. Țuiple’Up heet het bier dat Sam samen met de Roemeense brouwerij Oriel Beer heeft bedacht.

“Ik heb al langer contacten in dat land. Dan komt door mijn ouders. In de jaren 90 waren zij actief bezig met humanitaire hulp na de val van het communisme. Via Buzau, zusterstad van Oudenaarde werkten ze daar meerdere jaren en ging ik zelf ook enkele keren naar Roemenië”, verduidelijkt Sam zijn band met het land.

Vorig jaar ontstond het idee om samen met de Roemenen een uniek bier te ontwikkelen.

Belgische tripel

“Het is een zogenoemde collaboration brew: omdat ze bij de brouwerij Oriel Beer in Boekarest een voorliefde hebben voor Belgische bieren en er hun werk ook op inspireren, kwamen we tot een samenwerking. De basis was een Belgische tripel met Belgische gist en Belgische hop, die we hebben aangevuld met een frisse toets van citroengras. Het bier is gerijpt in houten vaten țuică, een traditionele Roemeense spirit, gestookt op basis van pruimen”, legt Sam uit.

Zijn bier is in Roemenië goed onthaald, maar het succesverhaal kent één groot minpunt: het bier is alleen in Roemenië te verkrijgen. “Later kom ik er misschien ook wel mee naar België” klinkt Sam nog voorzichtig.