Oudenaardse gevangenisdirecteur stelt in nieuw boek strafinstellingen (opnieuw) in vraag "Hoelang houdt de gevangenis nog stand?" vraagt Hans Claus in "Achter de tralies" Ronny De Coster

13 november 2018

10u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Bij Boekhandel Beatrijs in Oudenaarde stelt Hans Claus woensdag zijn boek “Achter de tralies” voor. De Oudenaardse gevangenisdirecteur schrijft daarin hoe het gevangeniswezen in ons land volgens hem tekort schiet en waarom hij zogenaamde “detentiehuizen” ziet als alternatief.

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Intuïtief gaan we hiermee akkoord. Wie iets mispeutert, moet gestraft worden; soms horen criminelen in de cel. Maar is de gevangenis werkelijk het juiste antwoord op misdaad of vervreemdt ze haar bewoners steeds meer van de samenleving? Hans Claus, zelf gevangenisdirecteur in Oudenaarde, vindt van niet.

Claus begon zijn carrière in de Gentse Nieuwe Wandeling. Vandaag staat hij aan het hoofd van de strafinstelling in Oudenaarde. Hij kent dus als geen ander de waarden én tekortkomingen van het huidige systeem. In “Achter Tralies” neemt hij detentie grondig onder de loep. Waar komt het fenomeen vandaan? Wie leeft en werkt er zoal in een gevangenis? Slagen we erin om gedetineerden in de maatschappij te re-integreren?

“Systeem schiet tekort”

Wanneer de auteur het rapport opmaakt, concludeert hij dat het Belgische gevangeniswezen tekort schiet. Maar Claus ziet ook oplossingen. De Oudenaardse gevangenisdirecteur pleit voor resocialisatie in plaats van isolatie en rolt daarom een alternatieve vorm van detentie uit: De Huizen. “In dit werk worden de eerste stappen gezet naar een menswaardige manier van straffen, wat niet enkel de overtreder ten goede komt, maar ten slotte ook onze hele gemeenschap”, zegt Claus.

Voorstelling bij Beatrijs

De auteur stelt zijn boek op woensdag 14 november voor in boekhandel Beatrijs in Oudenaarde. Ere-magistraat Piet Piron doet de inleiding.

De toegang bedraagt 5 euro, een consumptie inbegrepen.

“Achter de tralies” is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts. De 192 pagina’s tellende paperback kost 19,99 euro.