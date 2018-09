Oudenaardse gevangenisdirecteur maakt bronzen beeld voor Nukerke en gaat er ook wonen Ronny De Coster

06 september 2018

17u54 0 Oudenaarde Op het dorpsplein van Nukerke is een opmerkelijk beeld geplaatst. “De filosoof” is van de hand van Hans Claus (56), gevangenisdirecteur in Oudenaarde. Die verbeeldt er eigenlijk zichzelf in. “Ik ben hier komen wonen en zit nu op mijn berg, vanwaar ik kan nadenken en overschouwen”, bedenkt Claus.

Zes maand heeft Claus gewerkt aan “De filosoof”, een beeld in brons dat op het Nukerkeplein is geplaatst. “Er komt nogal wat werk bij kijken. Eerst boetseer je dat beeld in klei, dan moet daarvan aan mal worden gemaakt, volgt er een beeld in was en dan komt de bronsgieterij aan de beurt”, vat Claus het procédé samen.

Ik heb onlangs beslist om naar Nukerke te gaan wonen. Het zal nu wel de laatste keer zijn dat ik van woonplaats verander. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik een beetje kan terugblikken en ook filosoferen over de dingen. Vanop mijn berg hier in Nukerke kijk ik naar het landschap en zie ik ondermeer de Koppenberg. Dat geeft me rust. En ‘De filosoof’ kijkt met mij mee”, bedenkt Claus.

De gevangenis is een berg, waar de maatschappij mensen opgooit die ze niet meer zien zitten Hans Claus

“De gevangenis is ook een berg, waar de maatschappij mensen opgooit die ze niet meer zien zitten,” vergelijkt Claus. Dat hij niet het prototype is van de strenge gevangenisdirecteur, is het minste wat je van Hans Claus kan zeggen. Hij staat wel aan het hoofd van de strafinstelling in Oudenaarde, maar verklaarde al vaker, dat hij gevangenissen in hun huidige vorm helemaal geen goeie oplossing vindt om gestraften weer op het goede spoor te krijgen. Claus ziet detentiehuizen, geïntegreerd in woonwijken als alternatief.

Kunst is uitlaatklep

Kunst is voor mij een uitlaatklep, zegt de gevangenisbaas. Hij is niet alleen beeldhouwer, maar schrijft ook gedichten en schildert. “Eigenlijk ben ik in de eerste plaats dichter. Dat vind ik de meest pure en mooie vorm van kunst. Voor de maatschappij is een gedicht waardeloos, omdat het niets materieels is. Precies daarom is het volgens mij de hoogste vorm van kunst”, zegt Claus.

Acht eigen gedichtenbundels heeft hij nu al op de boekenplank staan. “En het volgende is klaar voor de drukker. Op 9 november ga ik het voorstellen in de parochiezaal van Nukerke. De lancering van het boek zal ik ook koppelen aan een tentoonstelling in mijn eigen huis”, kondigt Claus aan.