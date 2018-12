Oudenaards bedrijf Decovan wint hoofdprijs op Schrijnwerk Award Ronny De Coster

30 november 2018

22u07 3 Oudenaarde Op de jaarlijkse uitreiking van de Schrijnwerk Awards in Waregem heeft het Oudenaardse bedrijf Decovan de eerste prijs gewonnen in de categorie Totaalinterieur.

De jury koos uit 70 projecten Decovan als winnaar met de totaalinrichting van een nieuwbouwvilla in Deurle.

“Door de grote hoeveelheid maatwerk in deze woning had dit voor een relatief kleine schrijnwerkerij als Decovan een grote impact. Het was ook dan erg belangrijk om vanaf dag één een grondige planning op te maken. Verder moesten we door de doorgedreven detaillering veel werken in samenwerking met en volgens de planning van andere collega aannemers”, vertelt Marc Vandriessche, zaakvoerder van Decovan. De Oudenaardse firma, gevestigd aan de Berchemweg, is een familiebedrijf dat al meer dan 25 jaar actief is.