Oudenaardenaar aangereden door vrachtwagen 09 maart 2018

Een 27-jarige man uit Oudenaarde is woensdagnamiddag rond 15.15 uur lichtgewond geraakt na een verkeersongeval. De man reed in de Rozenstraat in Eke en wilde linksaf slaan om de Begoniastraat in te rijden. Een 54-jarige Italiaan wilde met zijn vrachtwagen vanuit de Begoniastraat de baan oversteken en botste zo tegen de linkerflank van de wagen van de man uit Oudenaarde. Het slachtoffer hoefde niet met de ziekenwagen mee naar het ziekenhuis. (JEW)