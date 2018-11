Oudenaarde stelt jeugdopbouwwerker aan die brug moet slaan naar maatschappelijk kwetsbare jeugd Ronny De Coster

19 november 2018

20u07 2 Oudenaarde De stad Oudenaarde wil een zogenaamde jeugdopbouwwerker aanstellen. Dat moet een brugfiguur worden tussen de jeugd en het stadsbestuur. De aandacht gaat vooral naar maatschappelijk kwetsbare jongeren, voor wie er volgens een studie uit 2017 in de Scheldestad nog veel werk aan de winkel is.

Vorig jaar deed de vzw Uit de Marge een uitgebreid onderzoek naar maatschappelijk kwetsbare jongeren in de stad Oudenaarde. Volgens het rapport kunnen er, binnen de verschillende beleidsdomeinen van de stad, acties kunnen ondernomen worden om de positie van (kwetsbare) jongeren te versterken. Eén van de aanbevelingen is een brugfiguur, straathoekwerker, buurtpedagoog of opbouwwerker als laagdrempelig aanspreekpunt voor kwetsbare jongeren.

“Een jeugdopbouwwerker kan onder meer welzijnswerk doen bij de jeugddienst: een eigen jongerenwerking uitbouwen door samen met de jongeren activiteiten te organiseren, waar zij nood en vraag naar hebben. Ook bij nieuwkomers krijgt die persoon een rol”, zegt jeugdschepen Lieven Cnudde (CD&V).

Stad advies geven

Hij ziet de jeugdopbouwwerker ook als adviseur voor de stad. “Hij of zij kan samen met de jongeren de stad adviezen geven over de inrichting van de publieke ruimte. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorzien van chillruimtes in de stad, waar jongeren een ‘plekje’ hebben waar ze mogen rondhangen”, zegt Cnudde. De jeugdopbouwwerker zal ook de Ok-pas en zijn voordelen mee helpen bekend maken en sensibiliseren bij de jongeren in Oudenaarde.

Buurtsport coördineren

Ten slotte moet de brugfiguur de coördinatie opnemen van het bestaande buurtsportproject, een samenwerking tussen Rhinos Rugby, de stedelijke sportdienst, de jeugddienst, sociale dienst, Katrol en de sociale huisvestingsmaatschappij. “Het buurtsportproject moet ook uitbreiden naar andere leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld 12 tot 18 jaar) en wijken zoals de stationsbuurt”, voorziet de jeugdschepen.