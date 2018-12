Oudenaarde is dé Vlaamse Bloemenstad Ronny De Coster

14 december 2018

17u14 3 Oudenaarde Oudenaarde is door ‘De Groene Lente’ uitgeroepen tot dé Vlaamse Bloemenstad, en mag nu samen met het Waalse Waver ons land vertegenwoordigen in de Europese wedstrijd Entente Florale Europe.

De Groene Lente is een organisatie van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG), die de beste groenrealisaties van het voorbije jaar bekroont. Heel wat steden en gemeenten namen deel in uiteenlopende categorieën, en Oudenaarde werd de Vlaamse laureaat ‘Groen- en Bloemengemeente 2019'.

“Al vele jaren nemen we als stad deel in de categorie ‘Gemeente in bloei’, waar we de jongste jaren ook elke keer het maximum van de punten hebben gekregen”, zegt uittredend schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld). “Concreet komt een vakjury in de zomermaanden de openbare bebloemingsinitiatieven toetsen aan tien criteria. We kregen nu een infobord met het maximum van drie bloemsymbolen. We hadden ons ook kandidaat gesteld voor de ‘Groen- en Bloemengemeente 2019', en het is met veel trots — en met veel dank aan onze groendienst — dat we die prijs in ontvangst nemen.”

En met die prijs mag Oudenaarde nu volgend jaar de Europese toer op. “Als Vlaamse laureaat nemen we automatisch deel aan Entente Florale Europe”, zegt John Adam (Open Vld), die in de komende legislatuur verantwoordelijk wordt voor Openbare Werken. “Dat is een wedstrijd op Europees niveau met ‘leefbaarheid’ als thema. Er nemen negen Europese landen deel, telkens met twee kandidaten. Naast Oudenaarde is dat voor ons land het Waalse Waver.”