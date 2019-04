Oudenaarde heeft samen met 12 andere openbare besturen klimaatplan klaar Ronny De Coster

12 april 2019

18u03 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde stapt in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarmee engageert de stad zich om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Oudenaarde had al een eigen klimaatplan tot 2020. Dit nieuwe engagement richt de blik al op 2030.

De stad Oudenaarde besliste in 2015 al om deel te nemen aan het Europese “Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie”, het bredere kader voor dit klimaatverhaal. Hiermee wou de stad via een duurzaam energieactieplan de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% reduceren. “Door nu in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, verruimt ons engagement naar een integraal plan met nog eens 20% extra besparing op de CO2-uitstoot tegen 2030”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Regionaal klimaatactieplan is klaar

Samen met Oudenaarde engageerden nog twaalf andere lokale besturen uit de regio zich in 2017 al in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Met ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt.

Dat staat nu klaar om door de besturen samen met inwoners, bedrijven, landbouwers, scholen, verenigingen uitgevoerd te worden.

Expertise uitwisselen

“De toetreding tot het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen laat ons en de andere de betrokken lokale besturen toe deel uit te maken van een netwerk waarin we expertise delen en de uitvoering van maatregelen voorbereiden en uittesten. De actiefase zal op kruissnelheid komen eens alle gemeenten ook een plan klaar hebben met acties tegen 2030”, voorziet de Oudenaardse burgemeester.

Alle info over het klimaatplan is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie.

Het duurzaam energieactieplan van Oudenaarde is te vinden op de website van de stad.